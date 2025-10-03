La Nazione: “Spezia-Palermo, il “Picco” ribolle. Attesi oltre novemila tifosi”

Domani alle 17:15 lo stadio “Picco” sarà teatro di un match ad alta tensione tra Spezia e Palermo. La città ligure risponde presente: oltre novemila biglietti già staccati, con circa 800 tifosi rosanero attesi in curva ospiti. Come scrive La Nazione – La Spezia, il popolo aquilotto si stringe attorno alla squadra in un momento delicato, lanciando un motto chiaro: «Nessun passo indietro, a testa alta, alla ricerca insieme dell’impresa. Nel nostro fortino tutto è possibile».

Lo Spezia e le scelte di D’Angelo

Il tecnico Luca D’Angelo dovrà fare i conti con assenze pesanti: mancheranno infatti capitan Hristov (squalificato) e gli infortunati Bandinelli, Zurkowski e Candelari. In porta confermato Sarr, con Wisniewski, Cistana e l’ex rosanero Mateju nella linea difensiva. A destra rientra Vignali, pronto a contendere la maglia a Candela, mentre a sinistra si rivede Beruatto, con Aurelio – altro ex Palermo – pronto a subentrare.

In mezzo, Esposito – che sarà premiato prima del via per le 100 presenze in maglia bianca – guiderà la regia, affiancato da Cassata e Kouda. In attacco spazio a Lapadula, affiancato da Soleri, in ballottaggio con Artistico.

Come ricorda ancora La Nazione – La Spezia, la spinta dello stadio ribollente sarà fondamentale per tentare l’impresa contro un Palermo costruito con ambizioni da promozione diretta.

Il Palermo e il ritorno di Gyasi

I rosanero arriveranno senza lo squalificato Ceccaroni (sarzanese doc) e senza gli infortunati Ranocchia, Gomis e Bardi. In tribuna sarà presente il presidente Charlie Stillitano, che ribadirà la vicinanza della proprietà americana guidata da Thomas Roberts.

Ma l’emozione più forte sarà il ritorno al “Picco” di Emmanuel Gyasi, oggi in maglia Palermo. Come sottolinea La Nazione – La Spezia, l’attaccante italo-ghanese ha scritto pagine indelebili con gli aquilotti: 185 presenze dal 2018 al 2023, 26 gol, tra cui reti storiche come quella nello spareggio playoff di Frosinone e le marcature contro Milan e Udinese. Domani riceverà applausi inevitabili dal suo vecchio pubblico.