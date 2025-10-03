Il Secolo: “Spezia-Palermo, una storia di sfide. Undici precedenti e solo un successo rosanero al Picco”

Spezia e Palermo tornano ad affrontarsi al “Picco” con una tradizione che parla chiaro. Nei precedenti undici confronti, infatti, il bilancio pende nettamente a favore dei liguri: cinque vittorie, cinque pareggi e un solo successo rosanero. Come ricorda Alberto Locori su Il Secolo XIX – La Spezia, l’ultimo incrocio in Serie B lo scorso anno terminò 2-2, con i padroni di casa capaci di rimontare due gol nel recupero grazie alle reti di Pio Esposito e Aurelio.

I precedenti recenti

Nella stagione 2022/23 lo Spezia si impose 1-0 con un gol di Di Serio al 16’. Due anni prima, nel dicembre 2018, al “Picco” fu 1-1 con reti di Falletti per il Palermo e Capradossi per i liguri. Sempre in B, il 20 gennaio 2018, le due squadre chiusero sullo 0-0.

Come ricorda ancora Locori su Il Secolo XIX – La Spezia, il 21 settembre 2013 lo Spezia superò i rosanero 1-0 con un gol di Migliore, in una gara che segnò il ritorno della sfida dopo quasi settant’anni. In panchina c’erano Stroppa per i liguri e Gattuso per i siciliani.

Le sfide più lontane

Gli archivi raccontano di un dominio spezzino negli anni ’30 e ’40. Nel 1942/43 lo Spezia vinse 3-0 con la doppietta di Costanzo e la rete di Castigliano. Nel 1938/39 arrivò un altro 3-0 firmato da Diotallevi (doppietta) e Zuliani. L’anno precedente, nel 1937/38, fu Benassi a decidere l’incontro con un gol al 44’.

La prima sfida assoluta, come ricorda Alberto Locori su Il Secolo XIX – La Spezia, risale invece al 1930/31: finì 1-1 con reti di Cappelli e Ruffino. L’anno successivo arrivò l’unica vittoria del Palermo al “Picco”, un 2-1 con i gol di Banchero II e Ruffino. Anche nel 1936/37 fu pareggio (1-1) con reti di Calzolai e Di Falco.

Un bilancio che conferma come il “Picco” sia storicamente un campo ostico per i siciliani, chiamati domani a ribaltare la tradizione.