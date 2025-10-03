Spezia, i tifosi ci credono: «Contro il Palermo nel nostro Picco nulla è precluso»

Lo Spezia torna dal “Mapei” con un punto e molte certezze in più. Dopo il pari contro la Reggiana, i tifosi guardano con fiducia alla sfida di domani contro il Palermo. Come riporta Fabio Bernardini su La Nazione – La Spezia, il popolo aquilotto si prepara a riempire il “Picco” con entusiasmo e determinazione: «Nel nostro stadio nessuno passeggia, insieme per l’impresa».

Voci dalla curva

Alessandro Pellini, tra i 500 presenti a Reggio Emilia, sottolinea: «Nel primo tempo lo Spezia ha dominato, poi in dieci ha sofferto anche mentalmente. Bene Lapadula, ha dato carattere e incisività all’attacco. Ora sotto con il Palermo, in casa nostra non dobbiamo temere nessuno».

Dello stesso parere Giorgio Dalcielo, che a La Nazione evidenzia: «La gara era ampiamente alla portata, ma l’espulsione di Hristov ha cambiato tutto. Ottime le scelte iniziali di D’Angelo con Sarr e Lapadula, hanno dato personalità. In dieci è normale soffrire, ma ho visto un temperamento che prima mancava. Contro il Palermo, spero nell’impresa epica».

Anche Alessandro Maggiorelli guarda avanti con fiducia: «Lo Spezia ha fatto un ottimo primo tempo, peccato per l’errore di Hristov. Sarr e Lapadula hanno dato certezze, se la squadra giocherà così anche nelle prossime partite, risaliremo in classifica. Con il Palermo, nella bolgia del Picco, nulla è precluso».

La fiducia dei tifosi

Non manca rammarico per Marco Masci: «È la terza espulsione in sei giornate, ormai siamo abituati a giocare in dieci. Con la parità numerica difficilmente avrebbero pareggiato. Però la squadra ha dato un segnale di reazione, mostrando grinta e determinazione. Il Palermo è fortissimo, ma al Picco non partiamo battuti: daremo tutti una mano».

Come scrive Fabio Bernardini su La Nazione – La Spezia, lo Spezia, spinto dai suoi tifosi, si prepara dunque a una sfida ad alta intensità, dove la passione della curva e il calore dello stadio potranno essere l’arma in più contro la corazzata rosanero.