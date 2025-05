Spezia, l’ad Gazzoli: «Nostro obiettivo è migliorare le strutture del club»

Ospite delle colonne di Città della Spezia, l’amministratore delegato dello Spezia Andrea Gazzoli, si è espresso in merito alle infrastrutture del club:

«Per quello che è il pensiero mio e del nostro gruppo di lavoro, che si sta trasferendo alla nuova proprietà, la crescita di una società sportiva e un club deve essere accompagnato anche dalla crescita delle sue strutture. Sia per Follo, che è la casa della prima squadra tutti i giorni, che per il Ferdeghini è in piano di migliorare le strutture. Quest’estate al Ferdeghini verrà rifatto il manto del campo uno».

«Viale Fieschi in questo momento si sposa male per come è conformato per l’accesso ai Distinti e all’usufrutto dei locali commerciali del settore. Abbiamo l’impegno di progettare la strada che sta andando avanti con lo studio KK, nei prossimi mesi abbiamo l’intenzione di concluderlo e presentarlo al Sindaco, che è sempre stato a grandissima disposizione dello Spezia».