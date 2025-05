Reggiana, Pizzimenti: «Dedico la salvezza ai tifosi. Desidero restare qui»

Il direttore sportivo della Reggiana Marcello Pizzimenti è intervenuto per commentare la salvezza raggiunta dalla squadra.

«Ho sempre detto che questa squadra aveva del potenziale, e sono contento che Dionigi sia riuscito a portare equilibrio tirando fuori il massimo. Il direttore sportivo si prende onori e oneri, perché è il responsabile della squadra. Ho capito che era il momento di cambiare: conoscevo Dionigi e sapevo che poteva essere molto impattante, ma non pensavo così tanto. Quattro vittorie di fila non si vedevano dai tempi di Ancelotti…».

«Per me è una grande soddisfazione aver fatto la scelta giusta, anche in base al risultato finale ottenuto. Il pubblico reggiano? Encomiabile, ha un cuore da Sud ed è sempre stato presente al nostro fianco. Dedico la salvezza a loro: la città di Reggio Emilia si è sempre fatta sentire. Ora pensiamo a chiudere il campionato a Brescia, poi con la società prenderemo delle decisioni sul futuro. Desidererei davvero restare a Reggio Emilia, in una città e in un club stimati e ambiti da tanti direttori sportivi. Qui si vivono emozioni fortissime».