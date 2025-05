Spezia, in arrivo il riscatto di Giuseppe Aurelio dal Palermo

Lo Spezia è al lavoro per blindare uno dei protagonisti della sua stagione: Giuseppe Aurelio. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la dirigenza ligure ha già avviato le manovre per esercitare il diritto di riscatto del difensore, attualmente in prestito dal Palermo.

Aurelio è approdato al club aquilotto nell’estate 2024 con la formula del prestito con opzione d’acquisto e, in questa stagione, ha raccolto 15 presenze complessive tra Serie B e Coppa Italia, segnando anche 2 reti. Un rendimento che ha evidentemente convinto lo Spezia a voler puntare ancora su di lui, in vista dei prossimi impegni, incluso il cammino nei playoff per la promozione in Serie A.

Come riferisce Alessio Alaimo su TMW, nelle prossime giornate sono previsti contatti tra Spezia e Palermo per definire la trattativa in via definitiva. L’obiettivo del club ligure è quello di chiudere l’accordo nel minor tempo possibile per garantirsi la permanenza del laterale anche nella prossima stagione.