Perinetti: «Playoff di B, Palermo da tenere d’occhio. Bari? Un suicidio sportivo»

«La B ci ha abituati a finali thrilling, non si smentisce mai. La giornata appena passata ci ha dato delle indicazioni. È stata una giornata vibrante». Così Giorgio Perinetti, intervistato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, ha commentato l’ultima giornata del campionato cadetto.

Playoff e salvezza: tutto ancora aperto

Perinetti si è soffermato sulla lotta per non retrocedere: «Ci sarà probabilmente lo spareggio salvezza tra Samp e Frosinone. Lo scontro diretto tra Cittadella e Salernitana potrebbe essere deleterio per entrambe. È una giornata tutta da giocare».

Senza mezzi termini sul Bari: «Suicidio del Bari. Le ultime prestazioni dei galletti sono state imbarazzanti. Il Cesena con il punto a Modena può mantenere le distanze».

Alla domanda su chi possa imporsi nei playoff, Perinetti ha risposto: «Spezia e Cremonese sono brillanti. Ma il Palermo ha una solidità che dovrebbe dimostrare. È un mini campionato a parte, sarà tutto da giocare».

Serie A: Empoli-Parma match chiave

Uno sguardo anche alla Serie A: «La partita che può determinare lo spareggio è Empoli-Parma. Il Parma ha qualità, ma la storia dell’Empoli racconta di una grande abitudine alla lotta salvezza».