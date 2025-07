Spezia, caccia agli esterni: tre nomi sulla scrivania di Melissano

Dopo gli addii di Reca, Ferrer e il possibile trasferimento di Elia, il club bianconero lavora per rinforzare le corsie esterne. Candela in cima alla lista, ma non è l’unico nome.

Il 3-5-2 che ha condotto lo Spezia di Luca D’Angelo fino alla finale playoff rischia di sgretolarsi sul mercato. Gli addii di Arkadiusz Reca e Salva Ferrer, uniti al probabile trasferimento di Elia, hanno lasciato scoperte le corsie laterali, costringendo il direttore sportivo Matteo Melissano ad accelerare sul fronte acquisti.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX e ripreso da Tuttomercatoweb.com, il primo nome sulla lista è quello di Antonio Candela, esterno destro classe 2000 attualmente al Real Valladolid, con cui ha ancora due anni di contratto. Il club spagnolo non sembra intenzionato a lasciarlo partire facilmente, ma lo Spezia resta alla finestra.

In caso di fumata nera, sono già pronti due nomi alternativi: Lorenzo Dickmann, in uscita dal Brescia, e Pietro Beruatto, reduce da un semestre complicato con la maglia della Sampdoria. Entrambi rappresentano soluzioni di esperienza e affidabilità per le fasce, nel tentativo di ricostruire gli equilibri perduti sulle corsie.

Lo Spezia si muove quindi con determinazione sul mercato, consapevole che per replicare il cammino della scorsa stagione sarà fondamentale intervenire in modo mirato e tempestivo.