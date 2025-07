Tino Anjorin lascia l’Empoli e si prepara a vestire la maglia del Torino. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’accordo tra i due club è stato raggiunto sulla base di 4,5 milioni di euro, di cui il 40% andrà al Chelsea per una clausola di rivendita. Le visite mediche del centrocampista inglese classe 2001 sono previste per venerdì 4 luglio. Colpo importante per il centrocampo granata.

