Sorrentino: «Miccoli la mia bestia nera dagli undici metri. È stato il rigorista che ho temuto di più»

Presente ad una partita di Kings League, Stefano Sorrentino ha rilasciato un aneddoto pubblicato dal profilo Instagram di Sky Sport. L’ex portiere del Palermo ha svelato come Fabrizio Miccoli sia stato il suo peggior incubo dai tiri dal dischetto, ricordando come non ha avuto modo di neutralizzargliene nemmeno uno:

«Il rigorista che ho temuto di più in carriera e al quale non sono mai riuscito a parargli un tiro dagli undici metri è Fabrizio Miccoli. Mi ha calciato quattro rigori, per tre volte ho intuito il lato e toccato il pallone mentre nell’altra occasione mi ha spiazzato. Era la mia bestia nera. Peccato, perchè mi sarebbe piaciuto parargli un tiro dal dischetto».

