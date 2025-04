Simonelli: «Ordine pubblico impedirebbe spareggio scudetto a “San Siro”»

Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, intervenuto in conferenza stampa dopo l’odierna assemblea dei club, si è espresso su diverse tematiche tra cui sul possibile spareggio scudetto:

«Tema di ordine pubblico per lo spareggio a San Siro? Probabilmente sì. Ma sono abituato a fasciarmi la testa quando me la sono rotta, vedremo. Sul quando dipende da una serie di eventi. Tutti vorremmo avere l’Inter in finale di Champions League, in quel caso bisognerebbe trovare una data: l’ultima di campionato è il 24-25 maggio, il 31 c’è la finale. Non ci siamo posti il problema e vorremmo porcelo perché vorrebbe dire che l’Inter è andata in finale di Champions League. Su Atalanta-Lecce abbiamo preso la migliore delle decisioni possibili, che rispettasse il lutto del Lecce e della famiglia, ma anche milioni di appassionati di calcio che hanno necessità di un campionato regolare».