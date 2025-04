Cosenza in ritiro fino alla gara di giovedì con il Bari

Il Cosenza ha scelto la via del ritiro fino alla prossima sfida di campionato, in programma giovedì, contro il Bari. La nota del club:

“Squadra al lavoro per la doppia seduta. Questa mattina i rossoblù sono stati impegnati in palestra per esercizi di forza e attivazione. Nella sessione pomeridiana, dopo la fase di attivazione, il gruppo ha svolto un esercizio tecnico e una partita a numeri ridotti.

MARTEDÌ 29 APRILE

Il programma prevede una seduta pomeriggio. La squadra sarà in ritiro da questa sera fino alla gara di giovedì con il Bari”.