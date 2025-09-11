Simonelli: «Milan-Como in Australia? Per noi è un’esigenza e non un capriccio»

Resta concreta la possibilità di fare disputare la partita tra Milan e Como a Perth, in Australia, la Serie A sta infatti aspettando se la Uefa darà il suo benestare per il match. A margine della presentazione del Festival dello Sport organizzato da La Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing si è espresso a riguardo il presidente della Lega Ezio Maria Simonelli.

«Non so se la decisione sarà presa oggi. Io ho fatto presente che per noi è un’esigenza e non un capriccio. A Milano San Siro è chiuso dal 24 gennaio al 14 febbraio, quindi sono 20 giorni in cui non si può giocare, il calendario è intasato e non abbiamo alternative vicine a Milano con la capienza di San Siro» ha puntualizzato il presidente, che ha poi aggiunto: «Di fronte a questa necessità, e avendo anche ricevuto una disponibilità dall’Australia, abbiamo chiesto alla UEFA, eccezionalmente, se questa cosa si potesse fare. Io sono sempre fiducioso sulle decisioni che saranno prese»