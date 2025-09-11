Verso Südtirol-Palermo, Pecorino: «Loro una squadra forte che giocherà per vincere il campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2025

Nella settimana di avvicinamento al match tra Südtirol e Palermo, in programma per Domenica 14 Settembre alle 17.15, è stato intervistato ai microfoni di Alto Adige l’attaccante dei biancorossi Emanuele Pecorino. Il centravanti ha commentato il suo ritorno tra i tirolesi e la loro prossima partita contro i rosanero.

«Per me tornare qui è sempre bello, ho passato un anno molto bello della mia carriera che mi ha fatto crescere molto, qui sto bene e penso solo al lavoro», ha dichiarato il centravanti catanese, che ha parlato del suo nuovo allenatore, Fabrizio Castori: «Seguiamo tutto quello che ci dice il mister, a partire dall’allenamento per finire alla partita che è la ciliegina sulla torta»

E sul match contro i rosanero non ha dubbi: «Sarà sicuramente una bella partita, loro sono una squadra forte che giocherà fino alla fine per vincere il campionato, noi sappiamo le nostre qualità e sappiamo quello che dobbiamo fare, siamo sicuri che faremo una buona partita».

 

 

