Settore ospiti: 165 tifosi dello Spezia al Barbera

Clima da grande occasione anche lontano dal campo. In occasione della sfida di oggi contro il Palermo, in programma alle 17.15 al “Renzo Barbera”, l’hospitality dello stadio Picco ha registrato il tutto esaurito, confermando un entusiasmo superiore alle aspettative. A raccontarlo è Il Secolo XIX, che evidenzia come l’iniziativa del club abbia riscosso un successo immediato.

Già da due giorni, nella sezione “Eventi” del sito ufficiale dello Spezia, campeggiava la scritta “esaurito”. Un risultato favorito da diversi fattori: la distanza dalla Sicilia, la possibilità di assistere alla gara gratuitamente e il posto auto riservato sul lato tribuna hanno rappresentato un richiamo forte per i tifosi aquilotti. Un mix che ha funzionato anche oltre le previsioni, come sottolinea Il Secolo XIX.

Non solo i posti a sedere ai tavolini dell’area bar e le poltrone della sala “Spezia 1906”, ma anche le sedute extra, predisposte dagli organizzatori per eventuali situazioni di overbooking, sono andate rapidamente esaurite. Davanti ai maxi-schermi del Picco si preannuncia così un’atmosfera molto simile a quella dello stadio, con una partecipazione calorosa nonostante la trasferta, come racconta ancora Il Secolo XIX.

Per venire incontro alle diverse esigenze dei tifosi, l’hospitality sarà allestita in modo differente rispetto al passato. Chi desidera seguire la partita senza distrazioni potrà accomodarsi nella sala “Spezia 1906”, mentre chi preferisce vivere l’evento in modalità food and drink potrà farlo nell’area bar lato Piscina, continuando a seguire il match sui maxi-schermi. Una soluzione pensata per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, come riporta Il Secolo XIX.

Intanto, al Barbera, saranno circa 165 i tifosi spezzini presenti sugli spalti a sostenere la squadra di Donadoni. Dentro e fuori dallo stadio, lo Spezia non sarà solo: anche dal Picco, oggi, si respirerà aria di partita.