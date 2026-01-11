Serie D girone I, classifica sempre più corta. I risultati
Il girone I di Serie D continua a regalare scossoni e colpi di scena. La 19ª giornata ridisegna ancora una volta la vetta della classifica e conferma quanto il campionato sia equilibrato e imprevedibile. A sorridere è l’Igea Virtus, che grazie al successo nel derby contro il Milazzo resta sola al comando e prova ad allungare sulle dirette concorrenti.
I giallorossi barcellonesi sfruttano il pareggio del Savoia, fermato in casa dall’Acireale, e salgono a 37 punti, portandosi due lunghezze avanti proprio sui campani. Alle spalle della capolista resiste l’Athletic Club Palermo, che espugna Lamezia Terme imponendosi 3-2 sulla Vigor e aggancia il secondo posto, confermando continuità e solidità in una fase decisiva della stagione.
Tiene il passo anche la Reggina, che vince a Niscemi e centra il settimo successo consecutivo, ma resta ai piedi del podio. Alle sue spalle il gruppo delle inseguitrici resta compatto, con Nissa, Sambiase e Milazzo ancora pienamente in corsa per le zone nobili.
In chiave opposta, giornata difficile per la Vibonese, sconfitta tra le mura amiche dall’Enna: un ko che complica il cammino dei rossoblù e li avvicina pericolosamente alla zona calda. Rimane critica anche la situazione dell’ACR Messina, fermato sull’1-1 dalla Sancataldese e ancora ultimo con un distacco importante da colmare.
Il prossimo turno potrebbe rivelarsi già decisivo: spicca la sfida Acireale-Igea Virtus, mentre l’Athletic Palermo ospiterà la Sancataldese con l’obiettivo di continuare l’inseguimento alla vetta. In un campionato così incerto, ogni punto può cambiare gli equilibri.
Risultati – 19ª giornata Serie D (girone I)
Castrumfavara-Sambiase 0-2
Gelbison-Paternò 3-0
Nissa-Reggina 1-2
Savoia-Acireale 2-2
Vibonese-Enna 1-3
Vigor Lamezia-Athletic Palermo 2-3
ACR Messina-Sancataldese 1-1
Igea Virtus-Milazzo 2-0
Ragusa-Gela 1-3
Classifica
Igea Virtus 37
Savoia 35
Athletic Palermo 35
Reggina 33
Nissa 32
Sambiase 31
Milazzo 29
Gela 28
Gelbison 26
Vibonese 23
Enna 22
Sancataldese 20
Vigor Lamezia 19
Acireale 19
Castrumfavara 17
Ragusa 17
ACR Messina 15 (-14)
Paternò 11
Prossimo turno – 20ª giornata (domenica 18 gennaio)
Acireale-Igea Virtus
Athletic Palermo-Sancataldese
Enna-Vigor Lamezia
Gela-ACR Messina
Milazzo-Castrumfavara
Nissa-Gelbison
Paternò-Savoia
Reggina-Vibonese
Sambiase-Ragusa