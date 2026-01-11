Serie D girone I, classifica sempre più corta. I risultati

Il girone I di Serie D continua a regalare scossoni e colpi di scena. La 19ª giornata ridisegna ancora una volta la vetta della classifica e conferma quanto il campionato sia equilibrato e imprevedibile. A sorridere è l’Igea Virtus, che grazie al successo nel derby contro il Milazzo resta sola al comando e prova ad allungare sulle dirette concorrenti.

I giallorossi barcellonesi sfruttano il pareggio del Savoia, fermato in casa dall’Acireale, e salgono a 37 punti, portandosi due lunghezze avanti proprio sui campani. Alle spalle della capolista resiste l’Athletic Club Palermo, che espugna Lamezia Terme imponendosi 3-2 sulla Vigor e aggancia il secondo posto, confermando continuità e solidità in una fase decisiva della stagione.

Tiene il passo anche la Reggina, che vince a Niscemi e centra il settimo successo consecutivo, ma resta ai piedi del podio. Alle sue spalle il gruppo delle inseguitrici resta compatto, con Nissa, Sambiase e Milazzo ancora pienamente in corsa per le zone nobili.

In chiave opposta, giornata difficile per la Vibonese, sconfitta tra le mura amiche dall’Enna: un ko che complica il cammino dei rossoblù e li avvicina pericolosamente alla zona calda. Rimane critica anche la situazione dell’ACR Messina, fermato sull’1-1 dalla Sancataldese e ancora ultimo con un distacco importante da colmare.

Il prossimo turno potrebbe rivelarsi già decisivo: spicca la sfida Acireale-Igea Virtus, mentre l’Athletic Palermo ospiterà la Sancataldese con l’obiettivo di continuare l’inseguimento alla vetta. In un campionato così incerto, ogni punto può cambiare gli equilibri.

Risultati – 19ª giornata Serie D (girone I)

Castrumfavara-Sambiase 0-2

Gelbison-Paternò 3-0

Nissa-Reggina 1-2

Savoia-Acireale 2-2

Vibonese-Enna 1-3

Vigor Lamezia-Athletic Palermo 2-3

ACR Messina-Sancataldese 1-1

Igea Virtus-Milazzo 2-0

Ragusa-Gela 1-3

Classifica

Igea Virtus 37

Savoia 35

Athletic Palermo 35

Reggina 33

Nissa 32

Sambiase 31

Milazzo 29

Gela 28

Gelbison 26

Vibonese 23

Enna 22

Sancataldese 20

Vigor Lamezia 19

Acireale 19

Castrumfavara 17

Ragusa 17

ACR Messina 15 (-14)

Paternò 11

Prossimo turno – 20ª giornata (domenica 18 gennaio)

Acireale-Igea Virtus

Athletic Palermo-Sancataldese

Enna-Vigor Lamezia

Gela-ACR Messina

Milazzo-Castrumfavara

Nissa-Gelbison

Paternò-Savoia

Reggina-Vibonese

Sambiase-Ragusa