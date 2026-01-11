Athletic Club Palermo, tris di carattere a Lamezia: nerorosa in scia playoff

Terza vittoria consecutiva per l’Athletic Club Palermo, che espugna il “Guido D’Ippolito” battendo 3-2 la Vigor Lamezia nella 19ª giornata del campionato di Serie D, girone I. Una gara intensa e ricca di colpi di scena, decisa dalla doppietta di Bonfiglio e dal gol di Bongiovanni, che consentono ai nerorosa di salire a quota 35 punti, agganciando il Savoia.

Dopo una fase iniziale di studio, è la Vigor a colpire per prima: al 12’ Maimone sfonda sulla destra e con un diagonale preciso batte Martinez. La risposta dell’Athletic è immediata e al 15’ arriva il pareggio con una giocata di grande qualità di Bonfiglio, che dai 25 metri disegna un destro imparabile sotto la traversa. Il primo tempo scivola via senza ulteriori sussulti, fatta eccezione per un’altra conclusione dello stesso Bonfiglio che sfiora il palo nel finale di frazione.

Nella ripresa l’Athletic entra in campo con maggiore convinzione e al 59’ completa la rimonta: Bongiovanni chiude un triangolo con Zalazar e dal limite dell’area lascia partire un destro potente che non lascia scampo a Ianni. La Vigor, però, resta in partita e al 67’ trova il 2-2 su calcio di rigore, trasformato da Catalano dopo una trattenuta ravvisata in area.

Il gol decisivo arriva al 73’: punizione dal limite di Bonfiglio, deviazione della barriera e pallone che supera la linea nonostante il tentativo disperato di Ianni. Nel finale i nerorosa stringono i denti e nel recupero è Martinez a blindare il risultato con un intervento decisivo al 93’ sulla deviazione di testa di Bammacaro.

Finisce 3-2 per l’Athletic Club Palermo, che conferma il suo momento positivo e guarda con fiducia al prossimo impegno, in programma al Velodromo Paolo Borsellino contro la Sancataldese, nella 20ª giornata di campionato.