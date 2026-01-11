Palermo, occasione sprecata a Mantova: la classifica aggiornata

Un’occasione sprecata. Il Palermo esce dal Martelli con un pareggio che lascia più rimpianti che soddisfazioni. L’1-1 maturato al quinto minuto di recupero, con il gol di Marras, interrompe una serata che sembrava destinata a consegnare ai rosanero tre punti pesantissimi in chiave classifica.

Il contesto era chiaro. La sconfitta del Monza e il turno favorevole avevano apparecchiato la tavola per accorciare in modo deciso sulla zona promozione diretta. Il Palermo aveva fatto la sua parte per oltre novanta minuti, passando in vantaggio con Ceccaroni e controllando la gara con ordine, senza concedere grandi occasioni. Poi, nel finale, la beffa.

Il pareggio lascia i rosanero al quarto posto a quota 34 punti, con il Venezia secondo a 38 e il Monza terzo a 37. La classifica resta corta, la corsa apertissima, ma il peso psicologico di questo risultato è evidente: vincendo, il Palermo avrebbe ridotto il distacco e mandato un segnale forte al campionato. Così non è stato.

La sensazione è che non sia stato perso un punto, ma ne siano sfumati due. In una Serie B dove ogni dettaglio fa la differenza, subire un gol al 95’ significa pagare a caro prezzo anche il minimo calo di attenzione. La prestazione resta positiva, la continuità pure, ma il risultato racconta altro.

Ora la graduatoria dice che il Palermo è pienamente in zona playoff, ma ancora costretto a inseguire. Il margine per sbagliare si riduce, soprattutto guardando a un calendario che non concede tregua. La prossima al Renzo Barbera contro lo Spezia diventa già uno snodo importante, non tanto per la classifica, quanto per trasformare il rammarico in reazione.

Il sogno resta vivo. Ma occasioni come quella di Mantova, se non sfruttate, rischiano di pesare alla lunga.

La classifica

Frosinone – 41 punti

Venezia – 38

Monza – 37

Palermo – 34

Catanzaro – 31

Cesena – 31

Modena – 29

Empoli – 27

Juve Stabia – 27

Avellino – 25

Carrarese – 23

Padova – 22

Reggiana – 20

Sudtirol – 19

Entella – 19

Sampdoria – 17

Spezia – 17

Bari – 17

Mantova – 16

Pescara – 14