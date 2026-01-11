Mantova-Palermo 1-1. Inzaghi: «Gol evitabile, dovevamo chiuderla. Serve più cattiveria»

Il pareggio maturato al 95’ lascia l’amaro in bocca, e Filippo Inzaghi non lo nasconde. In conferenza stampa, al termine di Mantova-Palermo, il tecnico rosanero è diretto nell’analisi del gol subito nel finale:

«È un gol che non dobbiamo prendere a quel punto della partita. C’è poco da dire».

Il rammarico nasce soprattutto da quanto visto in campo. «Siamo sconsolati perché abbiamo giocato bene. Siamo stati dominanti e ci è mancato solo chiuderla», spiega Inzaghi, che però salva la prova complessiva della squadra: «Mi tengo la buona prestazione».

L’allenatore rosanero torna anche sull’episodio che ha portato alla sua espulsione: «Ho preso uno spintone e sono stato espulso. Lo hanno capito in pochi». Un episodio che non cambia però la sostanza del suo giudizio sulla partita.

Secondo Inzaghi, il Palermo avrebbe potuto e dovuto mettere al sicuro il risultato molto prima: «Abbiamo fatto una grande partita, dovevamo stare 2-0 o 3-0. Joronen non ha fatto una parata». Un dato che pesa e che rafforza la sensazione di occasione persa.

Il tecnico insiste su un concetto chiave: «Se non le chiudi, poi può succedere questo». E non cerca alibi: «Dobbiamo fare mea culpa. Se fai una partita del genere non si possono avere contraccolpi».

Chiusura all’insegna del rispetto per l’avversario ma anche dell’autocritica: «Onore al Mantova, ma noi dobbiamo essere più cattivi». Un messaggio chiaro, che guarda già avanti e richiama la squadra a trasformare le buone prestazioni in vittorie.