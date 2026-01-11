Mantova-Palermo 1-1. Modesto: «Loro ti portano a fare partite sporche. Punto che vale»

Un pareggio costruito con convinzione, carattere e spirito di gruppo. Francesco Modesto esce soddisfatto dall’1-1 contro il Palermo e lo ribadisce con chiarezza nel post partita. «Ho detto ai ragazzi di rimanere in partita e ci abbiamo creduto», spiega il tecnico del Mantova. «In Serie B le gare non sono mai scontate e può succedere di tutto».

Il punto conquistato al 95’ ha un peso specifico importante, soprattutto in ottica salvezza. «Se ci vogliamo salvare, parte tutto dal gruppo», sottolinea Modesto. «Chi è entrato lo ha fatto con il piglio giusto. Non concedere nulla al Palermo era difficile, hanno giocatori di una categoria superiore».

L’allenatore virgiliano riconosce la qualità dell’avversario e anche l’intensità della gara: «Non mi aspettavo questo equilibrio a livello fisico. Il Palermo ti porta a fare partite sporche, puntano sulle seconde palle e sulle ripartenze». Proprio per questo, il risultato assume ancora più valore: «Questo pareggio vale tanto».

Modesto analizza anche l’andamento del secondo tempo: «Andare all’impatto fisico con loro non è semplice. Nella ripresa si sono abbassati e noi siamo stati bravi a crederci fino in fondo. Marras ha fatto un gran gol».

Parole di soddisfazione anche sull’atteggiamento generale: «Penso che la squadra abbia avuto quello giusto. Non era facile, perché il Palermo ha mezzi importanti. Dobbiamo lavorare ancora su alcuni concetti, ma la squadra ha combattuto». Una fotografia fedele della Serie B: «Il campionato è questo, le partite restano sempre aperte».

Infine, una menzione speciale per i singoli: «Chi è entrato lo ha fatto benissimo e sono molto contento. Bardi? Ha mostrato grande personalità, ha salvato una doppia occasione decisiva». Un pareggio che, per il Mantova, vale molto più di un semplice punto.