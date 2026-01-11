Mantova-Palermo 1-1, highlights: Ceccaroni illude, Marras pareggia al 95’ (VIDEO)

Un pareggio che brucia. Il Palermo esce dal Danilo Martelli con un 1-1 che sa di occasione sprecata, dopo una partita condotta per lunghi tratti e rimasta in controllo fino agli ultimi secondi. La rete di Marras al quinto minuto di recupero gela i rosanero, che avevano accarezzato il colpo esterno e tre punti pesantissimi in chiave classifica.

Il contesto della giornata aveva apparecchiato una chance importante. La sconfitta del Monza e il turno favorevole avevano aperto la possibilità di accorciare sensibilmente sulle prime posizioni. Il Palermo ha risposto sul campo con un approccio deciso, qualità nel palleggio e un dominio territoriale evidente.

Il vantaggio arriva al 9’: Palumbo imbuca per Vasic, palla messa forte in area e Ceccaroni da pochi passi non sbaglia. Il gol legittima una partenza autoritaria, con il Palermo che continua a creare occasioni senza riuscire però a chiudere la gara. Bardi tiene in vita il Mantova con una doppia parata decisiva su Vasic e Pohjanpalo prima dell’intervallo.

Nella ripresa il copione non cambia: i rosanero gestiscono, arrivano ancora al tiro con Vasic e Palumbo, ma manca la precisione nell’ultimo passaggio e sotto porta. Il Mantova resta aggrappato alla partita, cresce col passare dei minuti e aumenta la pressione nel finale.

Quando la vittoria sembra ormai in cassaforte, arriva la beffa. Al 95’, su una delle ultime azioni, Marras trova il destro vincente che supera Joronen e fissa il risultato sull’1-1. Un gol che pesa, perché arriva al termine di una gara in cui il Palermo aveva concesso pochissimo.

Il pareggio lascia i rosanero al quarto posto a quota 34 punti, con la zona promozione diretta ancora lì, a portata di mano, ma con la sensazione netta di aver lasciato per strada due punti importanti. La prestazione resta positiva, la continuità anche, ma in Serie B certi dettagli fanno la differenza.

Ora testa al prossimo impegno: domenica al Renzo Barbera arriva lo Spezia. Un’altra occasione per trasformare il rammarico in risposta concreta.