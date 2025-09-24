Serie D: Acireale crolla col Messina, Gela in vetta. Nissa da urlo al fotofinish Risultati e classifica

Turno infrasettimanale di Serie D ricco di emozioni. La notizia clamorosa arriva da Acireale: i granata perdono 2-1 in casa contro l’ACR Messina, in piena crisi societaria. Decidono Toure e Fravola, con Maletic autore del momentaneo pari. Contestazione vibrante della tifoseria, con l’Acireale fermo a 1 punto in 4 gare.

In testa vola il Gela di Gaspare Cacciola, che al “Presti” schianta la Vigor Lamezia con un secco 3-0 firmato Cangemi, Argentati e Aperi.

Al “Tomaselli” è show della Nissa, che ribalta 2-0 e supera la Castrum Favara 3-2 con Kragl decisivo nei minuti di recupero. Successo importante anche per il Savoia, 3-0 sull’Enna con reti di Meola, Favetta e Schiavi.

Nessun gol a Lentini tra Paternò e Ragusa, in una gara condizionata dalle porte chiuse.

Classifica: 1) Gela 10; 2) Savoia 8; 3) Athletic Palermo* 8; 4) Igea Virtus* 7; 5) Castrum Favara 7; 6) Nissa 7; 7) Sambiase* 7; 8) Vigor Lamezia 6; 9) Vibonese* 5; 10) Gelbison** 4; 11) Reggina** 4; 12) Milazzo*** 2; 13) Ragusa 2; 14) Paternò 2; 15) Enna 1; 16) Sancataldese*** 1; 17) Acireale 1; 18) ACR Messina 1.

* in campo adesso – ** ore 20:30 – *** ore 18.

Partite ancora in corso:

Athletic Palermo–Igea Virtus 2-0 (47’)

Sambiase–Vibonese 2-0 (48’)

Milazzo–Sancataldese alle 18:00

Reggina–Gelbison alle 20:30