Serie C, la proposta rivoluzionaria di Antonini: “Girone unico a 20, semiprofessionismo e VAR”

La Serie C continua ad essere al centro di numerosi stravolgimenti. Il Tribunale Federale, nelle ultime decisioni espresse, ha profondamente scosso le classifiche in Serie C. A tal proposito ha voluto prendere parola anche l’attuale presidente del Trapani Valerio Antonini che, mediante un post sul proprio profilo ufficiale X, ha lanciato una proposta rivoluzionaria. Ecco la proposta di Antonini:

“1- Girone unico 20 squadre per una B2;

2- Semi professionismo con imposte come in Serie D;

3- Diritti Televisivi negoziati in partnership tra Lega e delegato delle 20 squadre;

4- VAR per tutto il campionato più playoff;

5- Indice di liquidità più posizione debitoria non superiore al 175% del capitale sociale a meno che non ci siano garanzie e fidejussioni a copertura del debito oltre a quelle per stipendi dei calciatori;

6- Presidenti e dirigenti di società che falliscono inibiti per 5 anni dallo svolgere ruoli con società sportive. Con queste basi e regole vedi come filerebbero i campionati”.

Una proposta che, qualora fosse presa in considerazione, cambierebbe sensibilmente la struttura, in questo momento precaria, del terzo campionato italiano.