Serie B, le tifoserie più presenti allo stadio: Palermo e Sampdoria in testa

Dopo una stagione 2023-2024 che ha visto una media di 9.100 spettatori a partita e picchi di oltre 33.000 presenze nei playoff e playout, la Serie B conferma il suo grande seguito sugli spalti anche per il campionato 2024-2025. Il tifo gioca un ruolo chiave nel determinare il rendimento casalingo delle squadre, con molte società che possono contare su un supporto massiccio per spingere la propria corsa verso gli obiettivi stagionali.

A guidare la classifica degli spettatori totali è la Sampdoria, che nei suoi 14 incontri casalinghi ha raccolto 311.448 presenze, con una media di 22.246 tifosi a partita, il dato più alto della categoria. Subito dietro il Palermo, con 284.903 spettatori totali in 14 gare, attestandosi su una media di 20.350 a match. Sul podio anche il Bari, che ha ospitato 230.614 tifosi in 15 incontri, con una media di 15.374 presenze.

Al di sotto della soglia dei 15.000 tifosi a partita, si trovano la Salernitana (12.407 di media), il Cesena (11.760) e il Frosinone (10.230), seguite dalla Reggiana (9.656), il Modena (9.174) e il Catanzaro (9.173), che si confermano squadre con un buon seguito nel campionato cadetto.

Nella parte bassa della classifica, invece, troviamo formazioni come Cosenza (5.959 di media), Brescia (5.581), Sassuolo (5.503), Juve Stabia (4.557) e Sudtirol (3.806). Chiudono la graduatoria il Cittadella (3.425) e la Carrarese (3.685), che ha disputato alcune gare in campo neutro.

L’importanza del fattore casa

La spinta del pubblico è un elemento che può rivelarsi decisivo nella corsa alla promozione e alla salvezza. Squadre come Sampdoria, Palermo e Bari possono contare su un grande bacino di tifosi, mentre altre formazioni con numeri più contenuti dovranno affidarsi maggiormente al rendimento in trasferta per raggiungere i propri obiettivi.

Con la stagione che entra nella sua fase decisiva, il sostegno del pubblico potrebbe fare la differenza. E con una Serie B sempre più competitiva, gli spalti continuano a rappresentare un fattore determinante per il cammino delle squadre.