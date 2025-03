Brescia-Cesena, Celia: «La fortuna ci ha dato una mano»

Raffaele Celia, al termine della sfida tra Brescia e Cesena, si è espresso dopo il pareggio maturato proprio contro le rondinelle.

Pari contro il Brescia, la sua analisi?

«Nella prima frazione abbiamo faticato e secondo me avuto forse un po’ di timore, ma siamo rientrati bene in campo nel secondo tempo, con una bella reazione e cercando di fare quello che sappiamo fare meglio, ovvero giocare. Abbiamo mantenuto il baricentro più alto, senza subire quello che, invece, abbiamo subito nel primo tempo, soprattutto in termini di cross dalle fasce».

Nel secondo tempo si è sciolto.

«Nel secondo tempo mi sono sentito più in fiducia anche io e ho cercato di dare una mano al gruppo, facendomi trovare pronto sulla fascia. Il movimento da cui è nato il pareggio è un meccanismo che proviamo spesso anche in allenamento con Simone e questa sera anche la fortuna ci ha dato una mano a far si che proprio da lì arrivasse il pareggio».