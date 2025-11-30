Serie C Girone C: vola il Potenza, colpo esterno dell’Audace Cerignola. La classifica aggiornata
Serata positiva per il Potenza, che al “Viviani” supera con autorità il Casarano e conferma il buon momento di forma. I lucani archiviano la pratica già nel primo tempo grazie alle reti di Ghisolfi dopo appena due minuti e di Selleri al 19’. Nella ripresa è ancora Selleri a trovare il gol, firmando la doppietta personale che fissa il risultato sul 3-0 e certifica una prova convincente dei rossoblù.
Vittoria pesante anche per l’Audace Cerignola, che espugna il “Francioni” imponendosi 2-0 sul Latina. I pugliesi passano nel finale di primo tempo con Gambale al 41’, mentre nel recupero è Emmausso a chiudere i conti dal dischetto al 98’.
La classifica aggiornata
Catania – 34
Salernitana – 31
Cosenza – 29
Benevento – 29
Casertana – 25
Crotone – 24
Casarano – 24
Potenza – 23
Monopoli – 23
Audace Cerignola – 22
Atalanta U23 – 21
Trapani – 21
Cavese – 17
Sorrento – 16
Altamura – 16
Giugliano – 15
Latina – 14
Foggia – 14
Siracusa – 13
Picerno – 13