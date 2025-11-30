Serie C Girone C: vola il Potenza, colpo esterno dell’Audace Cerignola. La classifica aggiornata

Serata positiva per il Potenza, che al “Viviani” supera con autorità il Casarano e conferma il buon momento di forma. I lucani archiviano la pratica già nel primo tempo grazie alle reti di Ghisolfi dopo appena due minuti e di Selleri al 19’. Nella ripresa è ancora Selleri a trovare il gol, firmando la doppietta personale che fissa il risultato sul 3-0 e certifica una prova convincente dei rossoblù.

Vittoria pesante anche per l’Audace Cerignola, che espugna il “Francioni” imponendosi 2-0 sul Latina. I pugliesi passano nel finale di primo tempo con Gambale al 41’, mentre nel recupero è Emmausso a chiudere i conti dal dischetto al 98’.

La classifica aggiornata

Catania – 34

Salernitana – 31

Cosenza – 29

Benevento – 29

Casertana – 25

Crotone – 24

Casarano – 24

Potenza – 23

Monopoli – 23

Audace Cerignola – 22

Atalanta U23 – 21

Trapani – 21

Cavese – 17

Sorrento – 16

Altamura – 16

Giugliano – 15

Latina – 14

Foggia – 14

Siracusa – 13

Picerno – 13