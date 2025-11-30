Serie A, il Napoli espugna Roma grazie al gol di Neres. La classifica aggiornata

Il Napoli espugna l’Olimpico superando la Roma 1-0 grazie alla giocata decisiva di David Neres, autore del gol che al 36’ ha indirizzato il match. L’attaccante azzurro, servito da Hojlund al limite dell’area, ha battuto Svilar con un tiro preciso e centrale che si è rivelato sufficiente per portare a casa i tre punti.

Nel secondo tempo la Roma prova a reagire con forza, ma la squadra di Conte resiste. Baldanzi e Pellegrini cercano la via del pareggio, mentre Svilar tiene in vita i giallorossi respingendo in più occasioni le ripartenze del Napoli. Nel finale gli uomini di Gritti aumentano la pressione: Milinkovic-Savic salva su Baldanzi al 90’, poi Dybala prova a creare pericoli da corner, ma senza esiti.

I sei minuti di recupero diventano un assalto all’area napoletana, con la Roma che spinge e il Napoli che mantiene ordine e compattezza nonostante gli infortuni di Neres e McTominay. L’ultimo sussulto è un’ammonizione a El Shaarawy al 90+3’, poi il triplice fischio di Massa certifica la vittoria azzurra.

La classifica aggiornata

Milan – 28

Napoli – 28

Inter – 27

Roma – 27

Bologna – 24

Como – 24

Juventus – 23

Lazio – 18

Udinese – 18

Sassuolo – 17

Atalanta – 16

Cremonese – 14

Torino – 14

Lecce – 13

Cagliari – 11

Genoa – 11

Parma – 11

Pisa – 10

Fiorentina – 6

Verona – 6