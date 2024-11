Serie C Girone C: vittoria all’ultimo respiro per il Trapani, Cavese sconfitta 1 a 0. Pareggia il Monopoli. Risultati e classifica aggiornata

Si sono appena conclusi con i seguenti risultati i match delle ore 15 valevoli per la 14esima giornata del Girone C di Serie C:

CASERTANA-MONPOLI 0-0

TRAPANI-CAVESE 1-0 (93′ Lescano)

CLASSIFICA

Benevento – 29 punti

Audace Cerignola – 25 punti

Monpoli – 24 punti

Giugliano – 23 punti

Avellino – 22 punti

Trapani – 21 punti

Potenza – 21 punti

Catania – 20 punti

Sorrento – 19 punti

Picerno – 18 punti

Cavese – 17 punti

Crotone – 16 punti

Altamura – 15 punti

Casertana – 14 punti

Turris – 13 punti

Latina – 11 punti

ACR Messina – 10 punti

Foggia – 10 punti

Juventus U23 – 7 punti

Taranto – 6 punti