Serie C Girone C: Trapani sconfitto a Cosenza. Siracusa e Catania pareggia contro Cavese e Potenza. La classifica aggiornata
Si chiude male la 37ª giornata del Girone C di Serie C per le squadre siciliane. Il Catania riacciuffa il Potenza nel secondo tempo per il pareggio finale, mentre finisce 1-1 anche tra Siracusa e Cavese, con la formazione di mister Turati sempre più in difficoltà.
Male il Trapani, sconfitto a Cosenza in inferiorità numerica e sempre più in bilico in ottica futura. Tra gli altri risultati della penultima giornata di campionato c’è il clamoroso pareggio tra Giugliano e Benevento, arrivato al 100’ minuto. Infine, il Latina si allontana dalla zona playout, mentre il Sorrento pareggia in casa contro l’Atalanta U23.
Ecco gli altri risultati e la classifica del Girone C.
- Audace Cerignola – Team Altamura: 1-1
- Casarano – Crotone: 1-2
- Catania – Potenza: 1-1
- Cosenza – Trapani: 1-0
- Giugliano – Benevento: 1-1
- Latina – Casertana: 2-0
- Monopoli – Foggia: 1-0
- Salernitana – AZ Picerno: 2-1
- Siracusa – Cavese: 1-1
- Sorrento – Atalanta U23: 1-1
La classifica aggiornata
Benevento 81
Catania 69
Salernitana 66
Cosenza 66
Casertana 65
Crotone 61
Monopoli 55
Casarano 53
Audace Cerignola 53
Potenza 48
Team Altamura 45
Atalanta u23 44
Cavese 41
Az Picerno 39
Latina 39
Sorrento 38
Giugliano 36
Foggia 27
Siracusa calcio 25
Trapani 23