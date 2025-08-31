Serie C girone C: sconfitta casalinga per il Siracusa contro il Monopoli. I risultati finali
Si chiude la domenica della seconda giornata di Serie C. Vittoria casalinga per il Benevento, che si aggiudica il derby campano contro la Casertana con il risultato di 2-1. A punteggio pieno quindi i giallorossi, così come la Salernitana che trova la sua seconda vittoria consecutiva: trasferta dolce infatti per i granata, che ribaltano l’iniziale vantaggio del Cosenza grazie ai gol di Villa e Inglese. Sconfitta casalinga invece per il Siracusa, che dopo il gol del vantaggio firmato da Capanni si fa ribaltare il risultato dal Monopoli: a segno per i pugliesi Fall e Longo.
Benevento-Casertana 2-1 (25′ Leone; 37′ Salvemini; 62′ Lamesta)
Cosenza-Salernitana 1-2 ( 4′ Mazzocchi; 12′ Villa, 71′ Inglese)
Siracusa-Monopoli 1-2 (14′ Fall; 75′ Longo)