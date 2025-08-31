Serie C girone C: sconfitta casalinga per il Siracusa contro il Monopoli. I risultati finali

Agosto 31, 2025

Si chiude la domenica della seconda giornata di Serie C. Vittoria casalinga per il Benevento, che si aggiudica il derby campano contro la Casertana con il risultato di 2-1. A punteggio pieno quindi i giallorossi, così come la Salernitana che trova la sua seconda vittoria consecutiva: trasferta dolce infatti per i granata, che ribaltano l’iniziale vantaggio del Cosenza grazie ai gol di Villa e Inglese. Sconfitta casalinga invece per il Siracusa, che dopo il gol del vantaggio firmato da Capanni si fa ribaltare il risultato dal Monopoli: a segno per i pugliesi Fall e Longo.

Benevento-Casertana 2-1 (25′ Leone; 37′ Salvemini; 62′ Lamesta)

Cosenza-Salernitana 1-2 ( 4′ Mazzocchi; 12′ Villa, 71′ Inglese)

Siracusa-Monopoli 1-2 (14′ Fall; 75′ Longo)

