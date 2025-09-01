Giornale di Sicilia: “Palermo, il portiere arriva dagli svincolati”

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo si avvia alle battute finali di mercato senza particolari urgenze. La società rosanero ha già fissato una certezza: l’arrivo di un nuovo portiere, un profilo considerato di basso impatto ma utile per coprire le assenze di Gomis e Bardi, entrambi fuori causa per infortunio.

Come spiega Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, l’obiettivo è inserire un estremo difensore esperto e subito disponibile, che in seguito, al rientro dei titolari previsto tra ottobre e novembre, andrà a ricoprire il ruolo di terza o addirittura quarta scelta, garantendo comunque affidabilità. La scelta di puntare su uno svincolato consente inoltre di non avere l’obbligo di chiudere l’operazione entro la scadenza delle 20 di questa sera.

I nomi restano quelli già circolati: da Lamanna a Pisseri, passando per Marcone e Perucchini, con la suggestione Sepe sempre sullo sfondo. Nel frattempo, come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, resta da chiarire il futuro di Verre. Per l’ex Sampdoria sembra complicato trovare una soluzione in Italia entro la serata, mentre è più plausibile una destinazione all’estero.

In caso di addio, scrive il Giornale di Sicilia a firma di Radicini, i dirigenti rosanero valuterebbero un rinforzo in difesa. Il nome in cima alla lista è quello di Bereszynski, considerato un jolly in grado di ricoprire più ruoli nella retroguardia.

Un finale di mercato, dunque, che non dovrebbe riservare grandi sorprese, ma che resta comunque aperto a un ultimo colpo nelle prossime ore o nei prossimi giorni.