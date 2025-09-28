Serie C, Girone C: Cavese corsara a Monopoli, finisce 0-2. La classifica aggiornata
Nel Girone C di Serie C, la Cavese espugna Monopoli con un secco 2-0. Gli ospiti sbloccano il match al 40’ con Macchi, bravo a concretizzare un’azione offensiva. Nella ripresa, al 47’, Sorrentino raddoppia, chiudendo di fatto la partita. Il Monopoli prova a reagire, ma la Cavese mantiene il vantaggio fino al triplice fischio, conquistando tre punti pesanti in trasferta.
LA CLASSIFICA
Benevento – 16
Salernitana – 16
Cosenza – 12
Casarano – 12
Catania – 12
Casertana – 11
Crotone – 11
Potenza – 11
Monopoli – 11
Audace Cerignola – 10
Latina – 8
Altamura – 7
Picerno – 6
Foggia – 6
Giugliano – 5
Cavese – 5
Trapani – 4
Atalanta U23 – 4
Sorrento – 3
Siracusa – 3