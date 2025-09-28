Serie C, Girone C: Cavese corsara a Monopoli, finisce 0-2. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

Nel Girone C di Serie C, la Cavese espugna Monopoli con un secco 2-0. Gli ospiti sbloccano il match al 40’ con Macchi, bravo a concretizzare un’azione offensiva. Nella ripresa, al 47’, Sorrentino raddoppia, chiudendo di fatto la partita. Il Monopoli prova a reagire, ma la Cavese mantiene il vantaggio fino al triplice fischio, conquistando tre punti pesanti in trasferta.

LA CLASSIFICA

Benevento – 16

Salernitana – 16

Cosenza – 12

Casarano – 12

Catania – 12

Casertana – 11

Crotone – 11

Potenza – 11

Monopoli – 11

Audace Cerignola – 10

Latina – 8

Altamura – 7

Picerno – 6

Foggia – 6

Giugliano – 5

Cavese – 5

Trapani – 4

Atalanta U23 – 4

Sorrento – 3

Siracusa – 3

 

