Serie A: il Milan batte il Napoli 2-1. La classifica aggiornata
Il Milan batte il Napoli 2-1 in una partita intensa fino all’ultimo minuto. I rossoneri passano in vantaggio già al 3’ con Alexis Saelemaekers, servito da Christian Pulisic. Il Napoli reagisce, ma le conclusioni di De Bruyne, Elmas e Anguissa non trovano la rete.
Nella ripresa il Napoli resta in dieci dopo l’espulsione di Pervis Estupinan, ma guadagna un rigore trasformato da Kevin De Bruyne per l’1-1. Il Milan però non cede e al 31’ della ripresa Pulisic firma il gol vittoria con un rasoterra preciso. Maignan salva più volte la porta rossonera, mentre il Napoli spinge fino all’ultimo senza riuscire a pareggiare.
Milan – 12
Napoli – 12
Roma – 12
Juventus – 11
Inter – 9
Atalanta – 9
Cremonese – 9
Como – 8
Bologna – 7
Cagliari – 7
Udinese – 7
Sassuolo – 6
Torino – 4
Lazio – 3
Fiorentina – 3
Verona – 3
Genoa – 2
Parma – 2
Pisa – 2
Lecce – 2