Serie A: il Milan batte il Napoli 2-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

Il Milan batte il Napoli 2-1 in una partita intensa fino all’ultimo minuto. I rossoneri passano in vantaggio già al 3’ con Alexis Saelemaekers, servito da Christian Pulisic. Il Napoli reagisce, ma le conclusioni di De Bruyne, Elmas e Anguissa non trovano la rete.

Nella ripresa il Napoli resta in dieci dopo l’espulsione di Pervis Estupinan, ma guadagna un rigore trasformato da Kevin De Bruyne per l’1-1. Il Milan però non cede e al 31’ della ripresa Pulisic firma il gol vittoria con un rasoterra preciso. Maignan salva più volte la porta rossonera, mentre il Napoli spinge fino all’ultimo senza riuscire a pareggiare.

Milan – 12

Napoli – 12

Roma – 12

Juventus – 11

Inter – 9

Atalanta – 9

Cremonese – 9

Como – 8

Bologna – 7

Cagliari – 7

Udinese – 7

Sassuolo – 6

Torino – 4

Lazio – 3

Fiorentina – 3

Verona – 3

Genoa – 2

Parma – 2

Pisa – 2

Lecce – 2

Ultimissime

Pallone Serie A

Marco Fanfani Settembre 28, 2025

