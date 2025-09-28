Serie C, Girone A: Lumezzane-Inter U23 1-2, pari a Lecco-Giana Erminio. La classifica aggiornata

Si chiudono i match del Girone A di Serie C.

A Lecco, la sfida tra i padroni di casa e la Giana Erminio termina 0-0: equilibrio totale e poche emozioni, con le difese che hanno avuto la meglio sugli attacchi.

A Lumezzane, invece, l’Inter U23 conquista i tre punti in rimonta. Dopo il vantaggio iniziale di Spinacce al 3’, Malotti pareggia per i padroni di casa al 68’. Tuttavia, al 74’ è ancora Spinacce a trovare la rete decisiva, siglando il 2-1 finale per i nerazzurri.

Lecco-Giana Erminio 0-0

Lumezzane-Inter U23 2-1

LA CLASSIFICA:

Lecco – 17

Vicenza – 16

Brescia – 14

Albinoleffe – 11

Inter U23 – 11

Alcione Milano – 11

Pegolettese – 10

Lumezzane – 9

Trento – 7

Dolomiti Bellunesi – 7

Giana Erminio – 6

Novara – 5

Ospitaletto – 5

Cittadella – 4

Pro Patria – 2

Triestina – -9