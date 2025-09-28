Serie C, Girone A: Lumezzane-Inter U23 1-2, pari a Lecco-Giana Erminio. La classifica aggiornata
Si chiudono i match del Girone A di Serie C.
A Lecco, la sfida tra i padroni di casa e la Giana Erminio termina 0-0: equilibrio totale e poche emozioni, con le difese che hanno avuto la meglio sugli attacchi.
A Lumezzane, invece, l’Inter U23 conquista i tre punti in rimonta. Dopo il vantaggio iniziale di Spinacce al 3’, Malotti pareggia per i padroni di casa al 68’. Tuttavia, al 74’ è ancora Spinacce a trovare la rete decisiva, siglando il 2-1 finale per i nerazzurri.
Lecco-Giana Erminio 0-0
Lumezzane-Inter U23 2-1
LA CLASSIFICA:
Lecco – 17
Vicenza – 16
Brescia – 14
Albinoleffe – 11
Inter U23 – 11
Alcione Milano – 11
Pegolettese – 10
Lumezzane – 9
Trento – 7
Dolomiti Bellunesi – 7
Giana Erminio – 6
Novara – 5
Ospitaletto – 5
Cittadella – 4
Pro Patria – 2
Triestina – -9