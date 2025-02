Serie C Girone B: la Pianese supera di misura il Milan U23. Decide Mignani, la classifica aggiornata

Termina la sfida di Serie C Girone B tra Pianese e Milan U23 con inizio ore 15.00. I rossoneri cercano uno spiraglio di luce in casa di una Pianese decisamente lanciata verso i piani alti della classifica. Alla Pinese basta la rete messa a segno da Mignani al 36′ del primo tempo per decidere la sfida. Il Milan non riesce a rendersi pericoloso, complice anche il rosso rimediato da Camporese al termine della prima frazione.

CLASSIFICA

Entella – 57 punti

Ternana – 54 punti

Torres – 50 punti

Vis Pesaro – 48 punti

Pescara – 47 punti

Pianese – 41 punti

Arezzo – 40 punti

Pineto – 38 punti

Gubbio – 34 punti

Rimini – 34 punti

Pontedera – 33 punti

Ascoli – 30 punti

Capri – 29 punti

Perugia – 29 punti

Campobasso – 27 punti

Lucchese – 26 punti

Spal – 24 punti

Milan U23 – 22 punti

Sestri Levante – 18 punti

Legnago Salus – 15 punti