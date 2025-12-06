Serie C Girone B, Il Bra doma il Campobasso: 2-0 firmato La Marca e Sinani. La classifica aggiornata
Il Bra conquista tre punti preziosi superando il Campobasso con un secco 2-0 nella gara del Girone B. Dopo un primo tempo equilibrato, i giallorossi trovano il gol del vantaggio al 53′, quando La Marca è il più rapido ad avventarsi su un pallone vagante e a battere il portiere avversario.
Il Campobasso prova a reagire, ma la squadra di casa mantiene ordine e compattezza, colpendo ancora al 67′ con Sinani, bravo a finalizzare una ripartenza perfetta. Nel finale il Bra controlla senza affanni e porta a casa una vittoria importante per la classifica e per il morale.
La classifica aggiornata
Arezzo – 38
Ravenna – 38
Ascoli – 29
Guidonia – 24
Carpi – 24
Pineto – 23
Forlì – 21
Ternana – 21
Pianese – 21
Vis Pesaro – 20
Campobasso – 19
Gubbio – 18
Juventus U23 – 18
Livorno – 18
Sambenedettese – 17
Bra – 14
Perugia – 12
Pontedera – 12
Torres – 8
Rimini – 0