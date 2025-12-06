Serie C Girone B, Il Bra doma il Campobasso: 2-0 firmato La Marca e Sinani. La classifica aggiornata

Il Bra conquista tre punti preziosi superando il Campobasso con un secco 2-0 nella gara del Girone B. Dopo un primo tempo equilibrato, i giallorossi trovano il gol del vantaggio al 53′, quando La Marca è il più rapido ad avventarsi su un pallone vagante e a battere il portiere avversario.

Il Campobasso prova a reagire, ma la squadra di casa mantiene ordine e compattezza, colpendo ancora al 67′ con Sinani, bravo a finalizzare una ripartenza perfetta. Nel finale il Bra controlla senza affanni e porta a casa una vittoria importante per la classifica e per il morale.

La classifica aggiornata

Arezzo – 38

Ravenna – 38

Ascoli – 29

Guidonia – 24

Carpi – 24

Pineto – 23

Forlì – 21

Ternana – 21

Pianese – 21

Vis Pesaro – 20

Campobasso – 19

Gubbio – 18

Juventus U23 – 18

Livorno – 18

Sambenedettese – 17

Bra – 14

Perugia – 12

Pontedera – 12

Torres – 8

Rimini – 0