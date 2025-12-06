Serie C Girone C, l’Altamura espugna Giugliano: decide Mogentale a inizio ripresa. La classifica aggiornata
Successo esterno per il Team Altamura, che batte il Giugliano 1-0 grazie alla rete di Mogentale. Il match resta bloccato per tutto il primo tempo, con poche occasioni da entrambe le parti.
A inizio ripresa, però, dopo appena un minuto dal rientro in campo, Mogentale trova il guizzo decisivo: controllo rapido e conclusione precisa che vale l’1-0. Il Giugliano tenta di reagire ma l’Altamura difende con ordine e porta a casa una vittoria importante nella corsa ai piani alti del Girone C.
La classifica aggiornata
Catania – 37
Benevento – 32
Salernitana – 31
Cosenza – 29
Casertana – 28
Casarano – 25
Crotone – 24
Potenza – 24
Monopoli – 23
Audace Cerignola – 22
Atalanta U23 – 21
Trapani – 21
Cavese – 17
Sorrento – 17
Altamura – 16
Giugliano – 15
Latina – 15
Foggia – 15
Siracusa – 14
Picerno – 13