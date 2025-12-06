Serie C Girone C, l’Altamura espugna Giugliano: decide Mogentale a inizio ripresa. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 6, 2025

Successo esterno per il Team Altamura, che batte il Giugliano 1-0 grazie alla rete di Mogentale. Il match resta bloccato per tutto il primo tempo, con poche occasioni da entrambe le parti.

A inizio ripresa, però, dopo appena un minuto dal rientro in campo, Mogentale trova il guizzo decisivo: controllo rapido e conclusione precisa che vale l’1-0. Il Giugliano tenta di reagire ma l’Altamura difende con ordine e porta a casa una vittoria importante nella corsa ai piani alti del Girone C.

La classifica aggiornata

Catania – 37

Benevento – 32

Salernitana – 31

Cosenza – 29

Casertana – 28

Casarano – 25

Crotone – 24

Potenza – 24

Monopoli – 23

Audace Cerignola – 22

Atalanta U23 – 21

Trapani – 21

Cavese – 17

Sorrento – 17

Altamura – 16

Giugliano – 15

Latina – 15

Foggia – 15

Siracusa – 14

Picerno – 13

