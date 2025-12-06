Serie A: l’Inter ne fa quattro al Como. La classifica aggiornata
L’Inter supera il Como con un netto 4-0 in una partita che ha visto i padroni di casa controllare ritmo, spazi e occasioni dall’inizio alla fine. Il match si apre con l’immediata pressione nerazzurra, premiata all’11’ dal gol di Lautaro Martinez, bravo a finalizzare un preciso assist di Luis Henrique con un rasoterra chirurgico.
Il Como prova a reagire con qualche buona iniziativa, soprattutto attraverso Paz, Addai e Rodriguez, ma la difesa interista è sempre attenta e Yann Sommer si fa trovare pronto nelle poche situazioni realmente pericolose. L’infortunio di Morata al 32’ complica ulteriormente i piani della squadra ospite, costretta a ridisegnare l’attacco.
Nella ripresa l’Inter aumenta i giri e al 59’ trova il raddoppio con Marcus Thuram, che svetta su corner e infila il pallone sotto l’incrocio. Poco dopo Calhanoglu firma il 3-0 con un potente destro dal limite che non lascia scampo a Butez. Gli ingressi dalla panchina mantengono alto il ritmo dei nerazzurri, che all’86’ chiudono la gara con Carlos Augusto, bravo a concretizzare un’azione corale rifinita da un preciso fraseggio.
La classifica aggiornata
Inter ▲ 30
Milan ▼ 28
Napoli ▼ 28
Roma 27
Bologna ▲ 24
Como ▼ 24
Juventus 23
Sassuolo 20
Lazio 18
Udinese 18
Cremonese 17
Atalanta 16
Torino 14
Lecce 13
Cagliari 11
Genoa 11
Parma 11
Pisa 10
Verona 6
Fiorentina 6