Serie A: l’Inter ne fa quattro al Como. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 6, 2025

L’Inter supera il Como con un netto 4-0 in una partita che ha visto i padroni di casa controllare ritmo, spazi e occasioni dall’inizio alla fine. Il match si apre con l’immediata pressione nerazzurra, premiata all’11’ dal gol di Lautaro Martinez, bravo a finalizzare un preciso assist di Luis Henrique con un rasoterra chirurgico.

Il Como prova a reagire con qualche buona iniziativa, soprattutto attraverso Paz, Addai e Rodriguez, ma la difesa interista è sempre attenta e Yann Sommer si fa trovare pronto nelle poche situazioni realmente pericolose. L’infortunio di Morata al 32’ complica ulteriormente i piani della squadra ospite, costretta a ridisegnare l’attacco.

Nella ripresa l’Inter aumenta i giri e al 59’ trova il raddoppio con Marcus Thuram, che svetta su corner e infila il pallone sotto l’incrocio. Poco dopo Calhanoglu firma il 3-0 con un potente destro dal limite che non lascia scampo a Butez. Gli ingressi dalla panchina mantengono alto il ritmo dei nerazzurri, che all’86’ chiudono la gara con Carlos Augusto, bravo a concretizzare un’azione corale rifinita da un preciso fraseggio.

La classifica aggiornata

Inter ▲ 30

Milan ▼ 28

Napoli ▼ 28

Roma 27

Bologna ▲ 24

Como ▼ 24

Juventus 23

Sassuolo 20

Lazio 18

Udinese 18

Cremonese 17

Atalanta 16

Torino 14

Lecce 13

Cagliari 11

Genoa 11

Parma 11

Pisa 10

Verona 6

Fiorentina 6

