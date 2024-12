Terminano i primi tempi del Girone B di serie C.

Una sfida movimentata tra Entella e Pineto che chiude il primo tempo sul 2-1. Gli ospiti passano in vantaggio al 10’ con Schirone, ma al 17’ uno sfortunato autogol di Hadziosmanovic rimette in gioco i liguri. Al 29’, Bariti firma il sorpasso per l’Entella, che chiude la prima frazione in vantaggio.