Serie C Girone B: Ascoli batte Carpi 3-0, pari tra Sambenedettese e Livorno. La classifica aggiornata
L’Ascoli porta a casa una vittoria convincente contro il Carpi, battuto 3-0 al “Del Duca” grazie a una grande prestazione. I bianconeri si sono portati in vantaggio al 2’ con Chekir, che ha finalizzato un’ottima azione offensiva. Al 16’, è stato Silipo a raddoppiare, con un gran gol che ha chiuso il primo tempo sul 2-0. Nella ripresa, nonostante un buon forcing del Carpi, l’Ascoli ha controllato bene il gioco e ha mantenuto il risultato senza troppi affanni. Nel finale, d’uffizi mette la parola fine. Tre punti importanti per consolidare la posizione della squadra in classifica.
Il match tra Sambenedettese e Livorno termina senza reti, 0-0, in una partita equilibrata ma priva di emozioni. Entrambe le squadre hanno faticato a creare occasioni da gol, con il Livorno che ha provato a sfruttare le ripartenze, senza successo. La Sambenedettese non è riuscita a imporsi in fase offensiva, e il risultato finale rispecchia il dominio del centrocampo senza concreti pericoli per le due difese. Un punto a testa che muove la classifica, ma non cambia significativamente le posizioni di entrambe le squadre.
Ascoli-Carpi 3-0 (2′ Chekir, 16′ Silipo, 69′ D’Uffizi)
Sambenedettese-Livorno 0-0
La classifica aggiornata
Arezzo – 62
Ascoli – 56
Ravenna – 55
Ternana – 39
Campobasso – 37
Juventus U23 – 39
Pineto – 39
Pianese – 38
Livorno – 35
Gubbio – 33
Forlì – 33
Vis Pesaro – 32
Guidonia – 32
Carpi – 32
Sambenedettese – 25
Torres – 25
Bra – 25
Perugia – 24
Pontedera – 17
Rimini – 0