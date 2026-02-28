Serie C Girone B: Ascoli batte Carpi 3-0, pari tra Sambenedettese e Livorno. La classifica aggiornata

L’Ascoli porta a casa una vittoria convincente contro il Carpi, battuto 3-0 al “Del Duca” grazie a una grande prestazione. I bianconeri si sono portati in vantaggio al 2’ con Chekir, che ha finalizzato un’ottima azione offensiva. Al 16’, è stato Silipo a raddoppiare, con un gran gol che ha chiuso il primo tempo sul 2-0. Nella ripresa, nonostante un buon forcing del Carpi, l’Ascoli ha controllato bene il gioco e ha mantenuto il risultato senza troppi affanni. Nel finale, d’uffizi mette la parola fine. Tre punti importanti per consolidare la posizione della squadra in classifica.

Il match tra Sambenedettese e Livorno termina senza reti, 0-0, in una partita equilibrata ma priva di emozioni. Entrambe le squadre hanno faticato a creare occasioni da gol, con il Livorno che ha provato a sfruttare le ripartenze, senza successo. La Sambenedettese non è riuscita a imporsi in fase offensiva, e il risultato finale rispecchia il dominio del centrocampo senza concreti pericoli per le due difese. Un punto a testa che muove la classifica, ma non cambia significativamente le posizioni di entrambe le squadre.





Ascoli-Carpi 3-0 (2′ Chekir, 16′ Silipo, 69′ D’Uffizi)

Sambenedettese-Livorno 0-0

La classifica aggiornata

Arezzo – 62

Ascoli – 56

Ravenna – 55

Ternana – 39

Campobasso – 37

Juventus U23 – 39

Pineto – 39

Pianese – 38

Livorno – 35

Gubbio – 33

Forlì – 33

Vis Pesaro – 32

Guidonia – 32

Carpi – 32

Sambenedettese – 25

Torres – 25

Bra – 25

Perugia – 24

Pontedera – 17

Rimini – 0