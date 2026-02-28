Serie A: l’Inter batte Genoa 2-0 grazie a Dimarco e Calhanoglu. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
file9 (18)

L’Inter supera il Genoa per 2-0 in una gara di Serie A senza grandi strappi. I nerazzurri hanno sbloccato il match al 31’ con Federico Dimarco, bravo a concludere in rete un traversone in area. Nella ripresa, al 70’, Hakan Calhanoglu ha realizzato il secondo gol su calcio di rigore, chiudendo di fatto la partita.

Il Genoa ha mantenuto un discreto possesso palla, ma non è riuscito a creare occasioni concrete. L’Inter ha avuto alcune chance con Thuram e Mkhitaryan, tra cui una traversa colpita dall’armeno, e ha controllato il gioco senza soffrire troppo. Pochi i momenti di tensione, con qualche ammonizione e alcuni cambi da entrambe le parti. Alla fine, i tre punti restano ai padroni di casa in una serata poco spettacolare, ma utile per consolidare la classifica.


La classifica aggiornata

Inter – 67

Milan – 54

Napoli – 53

Roma – 50

Como – 48

Juventus – 46

Atalanta – 45

Bologna – 36

Sassuolo – 35

Lazio – 34

Parma – 33

Udinese – 32

Cagliari – 30

Genoa – 27

Torino – 27

Fiorentina – 24

Cremonese – 24

Lecce – 24

Pisa – 15

Verona – 15

