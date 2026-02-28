Serie C Girone A: Inter U23 e Alcione Milano si fermano sullo 0-0. La classifica aggiornata

La sfida tra Inter U23 e Alcione Milano termina con un pareggio a reti inviolate, 0-0, in un incontro che non ha regalato grandi emozioni. Le due squadre si sono contrapposte con equilibrio e determinazione, ma senza riuscire a concretizzare le occasioni create. L’Inter U23, pur dominando il possesso palla, non è riuscita a sfondare la difesa avversaria, mentre l’Alcione Milano ha cercato di sfruttare qualche ripartenza senza impensierire seriamente il portiere avversario. Un punto che lascia entrambe le formazioni in una posizione di stallo, con la necessità di migliorare nelle prossime gare per non compromettere i rispettivi obiettivi stagionali.

La classifica aggiornata





L.R. Vicenza – 72

Brescia – 56

Lecco – 50

Trento – 48

Renate – 48

Alcione Milano – 47

Cittadella – 46

Inter U23 – 41

Lumezzane – 40

Giana Erminio – 38

Pro Vercelli – 38

Novara – 36

AlbinoLeffe – 34

Ospitaletto – 33

Arzignano – 31

Pergolettese – 29

Dolomiti Bellunesi – 29

Virtus Verona – 21

Pro Patria – 17

Triestina – 4