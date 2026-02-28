Serie C Girone A: Inter U23 e Alcione Milano si fermano sullo 0-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
file7 (35)

La sfida tra Inter U23 e Alcione Milano termina con un pareggio a reti inviolate, 0-0, in un incontro che non ha regalato grandi emozioni. Le due squadre si sono contrapposte con equilibrio e determinazione, ma senza riuscire a concretizzare le occasioni create. L’Inter U23, pur dominando il possesso palla, non è riuscita a sfondare la difesa avversaria, mentre l’Alcione Milano ha cercato di sfruttare qualche ripartenza senza impensierire seriamente il portiere avversario. Un punto che lascia entrambe le formazioni in una posizione di stallo, con la necessità di migliorare nelle prossime gare per non compromettere i rispettivi obiettivi stagionali.

La classifica aggiornata


L.R. Vicenza – 72

Brescia – 56

Lecco – 50

Trento – 48

Renate – 48

Alcione Milano – 47

Cittadella – 46

Inter U23 – 41

Lumezzane – 40

Giana Erminio – 38

Pro Vercelli – 38

Novara – 36

AlbinoLeffe – 34

Ospitaletto – 33

Arzignano – 31

Pergolettese – 29

Dolomiti Bellunesi – 29

Virtus Verona – 21

Pro Patria – 17

Triestina – 4

Altre notizie

file8 (26)

Serie C Girone B: Ascoli batte Carpi 3-0, pari tra Sambenedettese e Livorno. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
Screenshot 2026-02-28 193853

Serie C girona A: termina 2-2 tra Pro Patria e Virtus Verona, pari anche tra Trento e Lumezzane. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
Screenshot 2026-02-28 192429

Serie C girone C: il Casarano espugna Foggia, pari a reti bianche tra Picerno e Altamura. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
Ricci-Siracusa-1200x751 (2)

Serie C: sei punti di penalizzazione per il Siracusa

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
capuano-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Ezio Capuano: «VAR a chiamata? In Serie C è inutile, in Serie B sarebbe diverso»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
file2 - 2026-02-24T132925.784

L’ex Palermo Scurto riparte dalla Salernitana: sarà il vice di Cosmi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
file7 (4)

Serie C Girone B, Ternana batte il Forlì 2-1 e conquista tre punti preziosi. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
file8 (4)

Serie C Girone A, Vicenza espugna Verona: Cuomo decide il match contro la Virtus. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
file4 (12)

Serie C Girone A: Vicenza avanti 0-1 sulla Virtus Verona dopo i primi 45′

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
file3 (24)

Serie C Girone B: Ternana avanti 2-0 sul Forlì all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
fabio-liverani-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Liverani: «Federica era la mia vita. L’esonero a Cagliari un sollievo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
cosmi

Salernitana, esonerato Raffaele. Arriva Cosmi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (86) alvini

Catanzaro-Frosinone 2-2, Alvini: «Conquistato un punto importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara-Palermo 2-1, Sebastiani: «Vittoria meritata. Il destino è nelle nostre mani»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181822

Pescara-Palermo 2-1, Inzaghi: «Il Pescara ha fatto la partita perfetta. Noi sotto tono»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181642

Pescara-Palermo 2-1, Faraoni: «Vittoria che ci dà morale. C’è ancora tanto da fare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181344

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone in conferenza: «Grande reazione allo svantaggio, partita di livello»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026