Serie B, Spezia-Reggiana 0-1: gli highlights del match
La Reggiana conquista una vittoria fondamentale nello scontro salvezza contro lo Spezia, grazie al gol di Novakovich al 40’ del primo tempo. Il suo potente sinistro batte Radunovic, regalando ai granata il quarto risultato utile consecutivo sotto la guida di mister Rubinacci. Nella ripresa lo Spezia preme alla ricerca del pareggio, ma il portiere Micai si fa trovare pronto con due parate decisive su Artistico e sul colpo di testa di Valoti, mantenendo inviolata la porta e assicurando il successo alla Reggiana.