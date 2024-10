Terminano i primi tempi nei campi di Serie C Girone A. Netto vantaggio per la Pergolettese al temrmine dei 45′. Il Lumezzane subisce le imbarcate avversarie e fatica a reagire. Gara differente tra Novara e Vicenza. Vige equilibrio e le occasioni create sono troppo poche per esaltare il match.

Lumezzane-Pergolettese 0-2 (Jaohari 42′; Parker 44′)

Novara-Vicenza 0-0