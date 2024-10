Serie A: super Napoli a San Siro, Milan sotto 0-2 all’intervallo

Termina il primo tempo del match tra Milan e Napoli. E’ un match in cui sono i partenopei a prendere le redini del gioco. A sbloccarla è Lukaku: Anguissa offre al centravanti che davanti a Maignan non sbaglia al 4′.

Poi la gara torna in equilibrio, con i rossoneri che cercano di rientrare in gioco e non affondare sull’entusiasmo degli azzurri. Al 42′ il Napoli, però, raddoppia: Kvaratskhelia con un destro a giro infila sul secondo palo. Napoli avanti all’intervallo.