Termina il primo tempo della sfida di Serie C Girone A tra Lecco e Pro Patria. Gara equilibrata fin dai primi minuti di gioco, con i padroni di casa che provano a fare la partita. La beffa, però, arriva dopo 20′ quando Beretta riesce ad insaccare in rete il gol del vantaggio e a sbloccare la gara. All’intervallo ospiti in vantaggio di misura.

