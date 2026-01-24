Serie B: al “Picco” vince 1-0 lo Spezia sull’Avellino. La classifica aggiornata

Gennaio 24, 2026
Screenshot 2026-01-24 212812

Arriva un importante vittoria per lo Spezia, che batte 1-0 l’Avellino nel match casalingo del “Picco”. Partita tutt’altro che semplice per i bianconeri, che riesco a portare a casa i tre punti grazie alla rete di Artistico.

Dopo i primi 25 minuti di studio tra le due squadre, a passare in vantaggio al 26′ sono i padroni di casa: conclusione di Soleri che viene deviata dalla difesa, con la palla che si impenna e diventa buona per Artistico che da posizione ravvicinata batte Daffara.

Nella ripresa l’Avellino fatica a trovare la reazione sperata, con i bianconeri che riescono a gestiscono bene il risultato non rischiando mai il gol del pari. Secondo tempo con poche emozioni, con i padroni di casa che, dopo la sconfitta di Palermo, riescono a conquistare un importante vittoria.

Con questi tre punti lo Spezia si risolleva in classifica, portandosi momentaneamente fuori dalla zona retrocessione. Rimane fermo a quota 25 punti invece l’Avellino. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Frosinone – 45

Venezia – 44

Monza – 41

Palermo – 38

Cesena – 34

Modena – 33

Juve Stabia – 33

Catanzaro – 31

Carrarese – 29

Empoli – 27

Padova – 25

Avellino – 25

Südtirol – 22

Reggiana – 20

Spezia – 20

Entella – 20

Bari – 20

Mantova – 19

Sampdoria – 18

Pescara – 14

