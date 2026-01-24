Serie B: al “Picco” vince 1-0 lo Spezia sull’Avellino. La classifica aggiornata
Arriva un importante vittoria per lo Spezia, che batte 1-0 l’Avellino nel match casalingo del “Picco”. Partita tutt’altro che semplice per i bianconeri, che riesco a portare a casa i tre punti grazie alla rete di Artistico.
Dopo i primi 25 minuti di studio tra le due squadre, a passare in vantaggio al 26′ sono i padroni di casa: conclusione di Soleri che viene deviata dalla difesa, con la palla che si impenna e diventa buona per Artistico che da posizione ravvicinata batte Daffara.
Nella ripresa l’Avellino fatica a trovare la reazione sperata, con i bianconeri che riescono a gestiscono bene il risultato non rischiando mai il gol del pari. Secondo tempo con poche emozioni, con i padroni di casa che, dopo la sconfitta di Palermo, riescono a conquistare un importante vittoria.
Con questi tre punti lo Spezia si risolleva in classifica, portandosi momentaneamente fuori dalla zona retrocessione. Rimane fermo a quota 25 punti invece l’Avellino. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Frosinone – 45
Venezia – 44
Monza – 41
Palermo – 38
Cesena – 34
Modena – 33
Juve Stabia – 33
Catanzaro – 31
Carrarese – 29
Empoli – 27
Padova – 25
Avellino – 25
Südtirol – 22
Reggiana – 20
Spezia – 20
Entella – 20
Bari – 20
Mantova – 19
Sampdoria – 18
Pescara – 14