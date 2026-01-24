Il Venezia cala il Pokerissimo: Mantova battuto 5-2. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 24, 2026
Screenshot 2026-01-24 212235

MANTOVA – Porta a casa un importante vittoria il Venezia, rifilando cinque gol al Mantova e confermandosi seconda forza del campionato, con ben sei lunghezze di vantaggio sul Palermo.

Iniziano subito forte l’incontro i lagunari, che al 25′ sbloccano il risultato grazie alla rete di Adorante. Otto minuti più tardi arriva il gol del raddoppio: Sagrado dalla trequarti serve Yeboah in area, controllo e conclusione angolata dell’attaccante che non lascia scampo all’ex rosa Bardi. Nel finale di primo tempo arriva la rete di Marras, che accorcia le distanze per i biancorrosi.

Nella ripresa continua il monologo del Venezia. Al 59′ Doumbia sfrutta l’assist di Yeboah e firma la rete del 3-1. I lagunari non si accontentano e un quarto d’ora più tardi trovano nuovamente la via del gol: lancio in profondità di Korac per Adorante che entra in area, salta Bardi e firma la sua doppietta personale.

Il Mantova continua a crederci, trovando all’81’ la rete di Mensah. Nonostante l’ampio vantaggio, la formazione di Giovanni Stroppa non si accontenta siglando nel finale la rete del definitivo 5-2 grazie ad uno sfortunato autugol di Chrysopoulos.

