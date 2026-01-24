Il Frosinone continua a vincere e si conferma capolista: Reggiana battuta 1-0. Gli Highlights
FROSINONE – Arriva un altra vittoria per il Frosinone, che vince contro la Reggiana mettendo a segno il suo tredicesimo risultato utile consecutivo. Si conferma dunque capolista la formazione guidata da mister Alvini, che continua a consolidarsi nelle posizioni di vertice.
Iniziano meglio il match i ciociari, che prevalgono durante i primi 45 minuti di gioco non riuscendo però mai a sbloccare l’incontro. Le due squadre vanno dunque al riposo sul risultato di 0-0. Nella ripresa i padroni di casa riescono subito a passare in vantaggio: al 57′ Kvernadze riceve da Cichella, rientra e prova una conclusione rasoterra a giro che batte Seculin.
La Reggiana prova la reazione cercando il gol del pari, ma il Frosinone riesce a gestire bene il risultato, portando a casa tre punti sofferti ma fondamentali per la classifica in chiave promozione diretta.