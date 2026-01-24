Modena-Palermo, Sottil: «Giocavamo contro una corazzata, una squadra con giocatori che fino a poco tempo fa erano titolari in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 24, 2026
sottil modena

Dopo lo 0-0 maturato al Braglia contro il Palermo, Andrea Sottil ha commentato la prestazione del suo Modena ai canali ufficiali del club, elogiando l’atteggiamento e la compattezza mostrata dalla squadra.

«Sono molto soddisfatto dei miei ragazzi», ha spiegato il tecnico gialloblù. «Giocavamo contro una corazzata, una squadra con giocatori che fino a poco tempo fa erano titolari in Serie A».

Sottil ha sottolineato in particolare la fase difensiva:
«Siamo stati solidissimi. Abbiamo concesso appena tre tiri a una squadra che solitamente ne produce quindici o sedici a partita. È un dato molto significativo».

Il Modena ha saputo anche rendersi pericoloso:
«Abbiamo avuto le nostre palle-gol importanti e volevamo vincerla. Non ci siamo riusciti, ma andiamo avanti con questo spirito».

Chiusura dedicata al risultato e alla continuità:
«Muoviamo la classifica in uno scontro diretto e portiamo a casa un altro clean sheet. È un segnale importante».

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Sudtirol-Padova, Andreoletti: «Siamo stati secondi in tutto, non trovo nulla di positivo»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
Screenshot 2026-01-25 195802

Serie A: la Juventus cala il tris, Napoli battuto 3-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
Screenshot 2026-01-25 194553

Athletic Palermo, Marino: «Abbiamo fatto una grande partita, senza palloni è complicato»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
6778-7RqOa5ITEgm0fN2A1OS7

Bari, UFFICIALE: arriva Esteves dal Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
Screenshot 2026-01-25 191800

Serie B: pari a reti bianche tra Catanzaro e Sampdoria, 34 minuti per Brunori. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026