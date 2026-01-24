Modena-Palermo, Sottil: «Giocavamo contro una corazzata, una squadra con giocatori che fino a poco tempo fa erano titolari in Serie A»

Dopo lo 0-0 maturato al Braglia contro il Palermo, Andrea Sottil ha commentato la prestazione del suo Modena ai canali ufficiali del club, elogiando l’atteggiamento e la compattezza mostrata dalla squadra.

«Sono molto soddisfatto dei miei ragazzi», ha spiegato il tecnico gialloblù. «Giocavamo contro una corazzata, una squadra con giocatori che fino a poco tempo fa erano titolari in Serie A».

Sottil ha sottolineato in particolare la fase difensiva:

«Siamo stati solidissimi. Abbiamo concesso appena tre tiri a una squadra che solitamente ne produce quindici o sedici a partita. È un dato molto significativo».

Il Modena ha saputo anche rendersi pericoloso:

«Abbiamo avuto le nostre palle-gol importanti e volevamo vincerla. Non ci siamo riusciti, ma andiamo avanti con questo spirito».

Chiusura dedicata al risultato e alla continuità:

«Muoviamo la classifica in uno scontro diretto e portiamo a casa un altro clean sheet. È un segnale importante».